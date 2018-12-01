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Сборная Беларуси по футболу сыграет с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года
Национальные команды Нидерландов, Германии, Северной Ирландии и Эстонии попали в одну группу со сборной Беларуси по футболу на отборочном этапе чемпионата Европы-2020.
Жеребьевка квалификационной стадии турнира прошла в Дублине в воскресенье. Беларусь и ее соперники составили группу С.
В отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Пять групп состоят из пяти команд, еще пять - из шести. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборных, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.
Групповая стадия пройдет с марта по ноябрь 2019 года.
Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Ни одна из сборных этих стран путевку на Евро-2020 автоматически не получит.
Матчи чемпионата Европы-2020 примут: Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).
В Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме пройдут по три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.
По три встречи групповой стадии и по одной игре 1/8 финала Евро-2020 пройдут в Глазго, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Брюсселе, Амстердаме, Бухаресте и Будапеште.
Полуфиналы и финал чемпионата Европы-2020 пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Полный состав всех групп выглядит следующим образом:
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;
Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра;
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
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Сборная Беларуси по футболу сыграет с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года
Национальные команды Нидерландов, Германии, Северной Ирландии и Эстонии попали в одну группу со сборной Беларуси по футболу на отборочном этапе чемпионата...
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