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Сборная Беларуси по футболу сыграет с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года

02.12.2018 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Национальные команды Нидерландов, Германии, Северной Ирландии и Эстонии попали в одну группу со сборной Беларуси по футболу на отборочном этапе чемпионата Европы-2020.

Жеребьевка квалификационной стадии турнира прошла в Дублине в воскресенье. Беларусь и ее соперники составили группу С.

В отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Пять групп состоят из пяти команд, еще пять - из шести. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборных, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.

Групповая стадия пройдет с марта по ноябрь 2019 года.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Ни одна из сборных этих стран путевку на Евро-2020 автоматически не получит.

Матчи чемпионата Европы-2020 примут: Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

В Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме пройдут по три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

По три встречи групповой стадии и по одной игре 1/8 финала Евро-2020 пройдут в Глазго, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Брюсселе, Амстердаме, Бухаресте и Будапеште.

Полуфиналы и финал чемпионата Европы-2020 пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Полный состав всех групп выглядит следующим образом:

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра;

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

 
 
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Национальные команды Нидерландов, Германии, Северной Ирландии и Эстонии попали в одну группу со сборной Беларуси по футболу на отборочном этапе чемпионата...
 
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