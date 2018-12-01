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Порошенко ждет расширения военного присутствия союзников и Германии в Черном море

02.12.2018 14:08 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море, сообщила пресс-служба президента.

"Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил П.Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.

Он подчеркнул: "Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию".

"Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - заявил П.Порошенко.

"Я считаю, что встреча Европейского совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной", - подчеркнул президент.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на предложение президента Украины Петра Порошенко направить корабли альянса в Черное море заявила, что присутствие НАТО в регионе уже и без этого значимое.

"В Черном море уже очень значительное присутствие НАТО, и мы продолжим изучать вопрос нашего присутствия в регионе", - приводит ее слова агентство "Ассошиэйтед пресс".

Она отметила, что корабли НАТО с начала 2018 года провели в Черном море в общей сложности 120 суток, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Она напомнила, что ряд союзников НАТО, в том числе Болгария, Румыния и Турция проводят разведывательные полеты в регионе и имеют собственные силы, развернутые в районе Черного моря.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в основе призывов П.Порошенко к НАТО отправить в Азово-Черномрский регион корабли лежат его предвыборные интересы, а постановка подобного вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море, сообщила пресс-служба...
 
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