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Триумфальную арку закроют для туристов

02.12.2018 15:57 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Один из главных символов Парижа – Триумфальная арка – будет временно закрыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за повреждений, которые объект получил во время протестов.

Триумфальную арку закроют для туристов

Выступления «желтых жилетов» против роста цен на бензин продолжаются во французской столице уже несколько недель. Накануне полиция оцепила часть Елисейских полей, однако протестующие попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт, в результате чего правоохранители применили слезоточивый газ.

Триумфальную арку закроют для туристов

Из-за беспорядков было закрыто 19 станций метро французской столицы и прекращено движение по двум веткам. В ходе протестов пострадали более сотни человек.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. Один из главных символов Парижа – Триумфальная арка – будет временно закрыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение...
 
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