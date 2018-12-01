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Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

02.12.2018 15:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске прошла благотворительная рождественская ярмарка. Ее провели супруги дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

Традиционно, здесь можно приобрести сувениры со всего мира: азербайджанская пахлава, мексиканский сок из овощей, чешский пряник, пакистанская соль.

Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

Ажиотаж возле рядов огромный. Сотни минчан каждый год приходят поддержать этот проект. Ведь все вырученные средства направляются на благотворительность.

Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Во-первых, это каждый год возможность встретить уже полюбившихся мне людей – жен дипломатов, которые стали уже моими подругами и единомышленниками. Конечно, это возможность сделать добро, потому что, когда, как не перед Новым годом, Рождеством мы можем подарить частичку сердца тем, кто нуждается в этом.

Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

Анжела Сафарян, участница Международного женского клуба:
Мы стараемся представить все наши блюда, вкусности. В Международном женском клубе мы дважды в год проводим большие такие мероприятия: благотворительная ярмарка и ужин, который проходит после Нового года.

Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске прошла благотворительная рождественская ярмарка. Ее провели супруги дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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