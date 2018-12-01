|
Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации
Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 декабря 1971 года на политической карте мира появилось новое уникальное государство, которому в кратчайшие сроки удалось достичь одного из наиболее высоких уровней благосостояния в мире.
В последние годы стратегический характер приобретают отношения Беларуси и ОАЭ. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту Объединенных Арабских Эмиратов и народу этой страны. Белорусский лидер уверен, что совместными усилиями две страны сумеют открыть новые горизонты сотрудничества.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»
«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли
Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации
Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров
Сколько будем зарабатывать в новом году и каких успехов добились в экономике за 2018 год? Анонс программы «Неделя»
Александр Лукашенко: торговые войны могут стать шансом для успешного развития экономик стран ЕАЭС
Экспресс-тест новых правил в байнете. Как теперь регистрироваться на сайтах?
«Возможность папе поближе узнать ребёнка»: в Минске набирает популярность соцпроект «ПапаЗал»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 декабря...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)