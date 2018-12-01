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Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации

02.12.2018 15:32 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации

2 декабря 1971 года на политической карте мира появилось новое уникальное государство, которому в кратчайшие сроки удалось достичь одного из наиболее высоких уровней благосостояния в мире.

Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации

В последние годы стратегический характер приобретают отношения Беларуси и ОАЭ. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту Объединенных Арабских Эмиратов и народу этой страны. Белорусский лидер уверен, что совместными усилиями две страны сумеют открыть новые горизонты сотрудничества.
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Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 декабря...
 
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