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Сколько будем зарабатывать в новом году и каких успехов добились в экономике за 2018 год? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Как национальной экономике догнать и обогнать общемировую? Когда лён не только вымотает, но и озолотит? Чем удивит «Славянский базар в Витебске – 2019»?
Смотрите 2 декабря итоговую информационно-аналитическую программу «Неделя» в 19.30 на СТВ.
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Сколько будем зарабатывать в новом году и каких успехов добились в экономике за 2018 год? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Как национальной экономике догнать и обогнать общемировую? Когда лён не только вымотает, но и озолотит? Чем удивит «Славянский базар в Витебске...
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