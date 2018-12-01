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Сколько будем зарабатывать в новом году и каких успехов добились в экономике за 2018 год? Анонс программы «Неделя»

02.12.2018 14:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как национальной экономике догнать и обогнать общемировую? Когда лён не только вымотает, но и озолотит? Чем удивит «Славянский базар в Витебске – 2019»?

Сколько будем зарабатывать в новом году и каких успехов добились в экономике за 2018 год? Анонс программы «Неделя»

Смотрите 2 декабря итоговую информационно-аналитическую программу «Неделя» в 19.30 на СТВ.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как национальной экономике догнать и обогнать общемировую? Когда лён не только вымотает, но и озолотит? Чем удивит «Славянский базар в Витебске...
 
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