Белорусские биатлонисты участвуют в смешанной эстафете. Онлайн гонки

Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина выступает во второй гонке Кубка мира по биатлону — смешанной эстафете.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Напомним, что в стартовой гонке этапа в Поклюке белорусский дуэт Анна Сола — Сергей Бочарников занял 16-е место в супермиксте.

Составы фаворитов смешанной эстафеты:

Италия: Виттоцци, Вирер, Виндиш, Хофер.

Норвегия: Сулемдал, Тандреволд, Т. Бё, Й. Бё.

Украина: Вита Семеренко, Пидгрушная, Семенов, Прима.

Германия: Хинц, Херманн, Хорн, Долль.

Россия: Старых, Юрлова, Малышко, Логинов.

Швеция: Нильссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.

Франция: Бескон, Бресаз, М. Фуркад, Дестье.

Чехия: Виткова, Давидова, Крупчик, Крчмарж.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.