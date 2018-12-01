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Белорусские биатлонисты участвуют в смешанной эстафете. Онлайн гонки

02.12.2018 16:23 — Разное | Tut.by  
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Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина выступает во второй гонке Кубка мира по биатлону — смешанной эстафете.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Напомним, что в стартовой гонке этапа в Поклюке белорусский дуэт Анна Сола — Сергей Бочарников занял 16-е место в супермиксте.

Составы фаворитов смешанной эстафеты:

Италия: Виттоцци, Вирер, Виндиш, Хофер.

Норвегия: Сулемдал, Тандреволд, Т. Бё, Й. Бё.

Украина: Вита Семеренко, Пидгрушная, Семенов, Прима.

Германия: Хинц, Херманн, Хорн, Долль.

Россия: Старых, Юрлова, Малышко, Логинов.

Швеция: Нильссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.

Франция: Бескон, Бресаз, М. Фуркад, Дестье.

Чехия: Виткова, Давидова, Крупчик, Крчмарж.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина выступает во второй гонке Кубка мира по биатлону -...
 
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