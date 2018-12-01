|
Белорусские биатлонисты участвуют в смешанной эстафете. Онлайн гонки
Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина выступает во второй гонке Кубка мира по биатлону — смешанной эстафете.
Напомним, что в стартовой гонке этапа в Поклюке белорусский дуэт Анна Сола — Сергей Бочарников занял 16-е место в супермиксте.
Составы фаворитов смешанной эстафеты:
Италия: Виттоцци, Вирер, Виндиш, Хофер.
Норвегия: Сулемдал, Тандреволд, Т. Бё, Й. Бё.
Украина: Вита Семеренко, Пидгрушная, Семенов, Прима.
Германия: Хинц, Херманн, Хорн, Долль.
Россия: Старых, Юрлова, Малышко, Логинов.
Швеция: Нильссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.
Франция: Бескон, Бресаз, М. Фуркад, Дестье.
Чехия: Виткова, Давидова, Крупчик, Крчмарж.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина выступает во второй гонке Кубка мира по биатлону -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)