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44-летняя женщина с синдромом Дауна найдена в ходе проведения поисковых мероприятий

02.12.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Обращение о пропаже женщины поступило вечером 01.12.2018 года. По брестскому региону была введена операция "Красный щит" (комплекс специальных поисково-спасательные мероприятия).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61158.php

44-летняя женщина с синдромом Дауна найдена в ходе проведения поисковых мероприятий

Поиски проводились ПСО "Ангел" города Кобрин, к ним присоединились и поисковики г. Барановичи, г. Бреста и г. Ганцевичи.

Более 40 человек всю ночь искали женщину, осматривая заброшенные строения, прилегающую территорию к ее дому и за пределами агрогородка.

Родные пропавшей обьезжали соседние населенные пункты.

Утром, 02.12.2018 г., Людмила была найдена поисковой группой ПСО "Ангел", г. Ганцевичи. 

 
Теги: Брест
 
 
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Обращение о пропаже женщины поступило вечером 01.12.2018 года. По брестскому региону была введена операция "Красный щит" (комплекс специальных поисково-спасательные...
 
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