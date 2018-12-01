44-летняя женщина с синдромом Дауна найдена в ходе проведения поисковых мероприятий

Обращение о пропаже женщины поступило вечером 01.12.2018 года. По брестскому региону была введена операция "Красный щит" (комплекс специальных поисково-спасательные мероприятия).



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Поиски проводились ПСО "Ангел" города Кобрин, к ним присоединились и поисковики г. Барановичи, г. Бреста и г. Ганцевичи.

Более 40 человек всю ночь искали женщину, осматривая заброшенные строения, прилегающую территорию к ее дому и за пределами агрогородка.

Родные пропавшей обьезжали соседние населенные пункты.

Утром, 02.12.2018 г., Людмила была найдена поисковой группой ПСО "Ангел", г. Ганцевичи.