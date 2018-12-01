Как будем работать и отдыхать в декабре?

Так рабочие дни в этом месяце переносятся с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря. А также с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря. Таким образом на Рождество можно будет отдохнуть три дня (23, 24 и 25 декабря), а затем отметить Новый год (30,31 декабря и 1 января).



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Организациям предоставлено право с учетом специфики осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.