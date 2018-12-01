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Как будем работать и отдыхать в декабре?

02.12.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Так рабочие дни в этом месяце переносятся с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря. А также с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря. Таким образом на Рождество можно будет отдохнуть три дня (23, 24 и 25 декабря), а затем отметить Новый год (30,31 декабря и 1 января).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61155.php

Как будем работать и отдыхать в декабре?

Организациям предоставлено право с учетом специфики осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

 
 
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Так рабочие дни в этом месяце переносятся с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря. А также с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря. Таким образом на...
 
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Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

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