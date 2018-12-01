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Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте
02.12.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
В первый день зимы в городе открылся сезон праздничных ярмарок. Главное новшество этого года – замена тентовых торговых палаток на улице Гоголя на симпатичные деревянные домики, которые очень позитивно приняли брестчане на ул. Пушкинской в прошлый раз.
Zarya.by прогулялась по городу и вдохновилась атмосферой приближающихся праздников.
Четырнадцать домиков на улице Пушкинской будут работать до 19 января (с 11.00 до 22.00). Тут можно вкусно покушать, купить горячие напитки, глинтвейн, кондитерские изделия и различные подарки.
По улице Гоголя ярмарка выглядит внушительней. Праздничный городок выстроился на участке от Советской до Куйбышева.
Если вы ищите елочные игрушки, гирлянды, карнавальные костюмы или оригинальные подарки, то вам точно нужно наведаться сюда.
Сказочный городок (а в вечернее время тут царит просто волшебная атмосфера!) работает каждый день с 10.00 до 19.00, а свернется 31 декабря.
Глинтвейн можно купить пока только в этой деревянной повозке.
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В первый день зимы в городе открылся сезон праздничных ярмарок. Главное новшество этого года – замена тентовых торговых палаток на улице Гоголя на симпатичные...
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