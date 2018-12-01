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Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

02.12.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В первый день зимы в городе открылся сезон праздничных ярмарок. Главное новшество этого года – замена тентовых торговых палаток на улице Гоголя на симпатичные деревянные домики, которые очень позитивно приняли брестчане на ул. Пушкинской в прошлый раз.

Zarya.by прогулялась по городу и вдохновилась атмосферой приближающихся праздников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

Четырнадцать домиков на улице Пушкинской будут работать до 19 января (с 11.00 до 22.00). Тут можно вкусно покушать, купить горячие напитки, глинтвейн, кондитерские изделия и различные подарки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

По улице Гоголя ярмарка выглядит внушительней. Праздничный городок выстроился на участке от Советской до Куйбышева. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

Если вы ищите елочные игрушки, гирлянды, карнавальные костюмы или оригинальные подарки, то вам точно нужно наведаться сюда. 

Сказочный городок (а в вечернее время тут царит просто волшебная атмосфера!) работает каждый день с 10.00 до 19.00, а свернется 31 декабря. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

Глинтвейн можно купить пока только в этой деревянной повозке. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61154.php

Новогодние ярмарки на Гоголя и Пушкинской начали работать в Бресте

 
 
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В первый день зимы в городе открылся сезон праздничных ярмарок. Главное новшество этого года – замена тентовых торговых палаток на улице Гоголя на симпатичные...
 
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