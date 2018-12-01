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G20: США и Китай договорились отложить торговую войну

02.12.2018 16:19 — Разное | Ежедневник  
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G20: США и Китай договорились отложить торговую войну

Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.

В заявлении Белого дома, опубликованном чуть позже, говорится, что мораторий на введение повышенных тарифов продлится 90 дней, и это время будет использовано для двусторонних переговоров, сообщает ВВС.

Америка приостановит дальнейший рост пошлин на китайский экспорт, а Китай в ответ согласился закупить произведенную в США сельскохозяйственную и промышленную продукцию "в очень существенных объемах" (сколько именно, не уточняется).

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в субботу длилась более двух часов - это больше, чем планировалось.

Хотя переговоры состоялись уже после окончания саммита G20 в Аргентине, они стали центральным событием встречи "большой двадцатки": от торговой войны между крупнейшими экономиками мира могут пострадать все.

"Китайско-американские отношения идут не так гладко, как это нужно для хорошего состояния дел в мире, - заявила накануне на саммите канцлер Германии Ангела Меркель. - Косвенно это отражается на всех нас".

В июле Трамп подписал указ о резком повышении тарифов на китайские товары и сырье, поставляемые в США. Объем экспорта, затронутого "драконовскими" пошлинами, составил $250 млрд долларов - это половина всего экспорта из КНР в США,

В ответ Пекин ввел новые пошлины на американские поставки (но их объем заметно меньше - $110 млрд).

Напряженность нарастала: с 1 января 2019 года Трамп грозился обложить повышенными налогами и остальной китайский экспорт - с 10% тарифы должны были повыситься до 25%. Сейчас эта мера заморожена, говорится в сообщении Белого дома, но если за 90 дней соглашения между Китаем и США достичь не удастся, она вступит в действие.

 
 
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Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых...
 
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