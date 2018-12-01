Хоккеисты минского «Динамо» матчем в Подольске против местного «Витязя» продолжат выступление в чемпионате КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поединок в Подмосковье примечателен тем, что он будет предварять долгую 6-матчевую домашнюю серию «зубров», которая может стать последней реальной надеждой для них ухватиться за шанс на плей-офф. Поэтому минчанам было бы здорово создать положительный фон накануне предрождественских свиданий с родной публикой.

Всего же с учетом предыдущей встречи с «Йокеритом» на отрезке из 8 матчей с 28 ноября по 24 декабря динамовцы сразу 7 игр проведут в Минске!

Что касается сегодняшнего соперника, то «Витязь» в этом сезоне ведет отчаянную борьбу за плей-офф с московским и рижским «Динамо», «Сочи» и «Спартаком». Прямо сейчас подольчане на 9-й строке в Западной конференции, после 34 матчей имея 30 очков — столько же, как и занимающие 8-ю позицию рижане (они, впрочем, имеют 2 игры в запасе).

Минское «Динамо» с 20 очками в 33 матчах занимает последнее место среди 12 команд Западной конференции.

SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча «Витязь» — «Динамо-Минск».

В истории очных встреч «Динамо» и «Витязя» небольшой перевес у минчан.



Фото: hcdinamo.by



