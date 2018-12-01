|
Хоккеисты минского "Динамо" играют в гостях у "Витязя". Онлайн TUT!
Хоккеисты минского «Динамо» матчем в Подольске против местного «Витязя» продолжат выступление в чемпионате КХЛ.
Поединок в Подмосковье примечателен тем, что он будет предварять долгую 6-матчевую домашнюю серию «зубров», которая может стать последней реальной надеждой для них ухватиться за шанс на плей-офф. Поэтому минчанам было бы здорово создать положительный фон накануне предрождественских свиданий с родной публикой.
Всего же с учетом предыдущей встречи с «Йокеритом» на отрезке из 8 матчей с 28 ноября по 24 декабря динамовцы сразу 7 игр проведут в Минске!
Что касается сегодняшнего соперника, то «Витязь» в этом сезоне ведет отчаянную борьбу за плей-офф с московским и рижским «Динамо», «Сочи» и «Спартаком». Прямо сейчас подольчане на 9-й строке в Западной конференции, после 34 матчей имея 30 очков — столько же, как и занимающие 8-ю позицию рижане (они, впрочем, имеют 2 игры в запасе).
Минское «Динамо» с 20 очками в 33 матчах занимает последнее место среди 12 команд Западной конференции.
SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча «Витязь» — «Динамо-Минск».
В истории очных встреч «Динамо» и «Витязя» небольшой перевес у минчан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минского «Динамо» матчем в Подольске против местного «Витязя» продолжат выступление в чемпионате КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)