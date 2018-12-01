"Это тот случай, когда ничего исправить уже нельзя"

Как в знаменитом романе Ильфа и Петрова при слове «Бобруйск» собрание сыновей лейтенанта Шмидта болезненно застонало, так высшее белорусское чиновничество нервно реагирует на слово «Орша». Летом президентский разнос за неотремонтированную крышу на одном из оршанских заводов закончился отставкой правительства. 30 ноября Лукашенко снова приехал в этот город, чтобы в очередной раз совершить разбор полетов. Теперь темой совещания стала плохая ситуация в льноводстве.





«Почему у меня такое поганое настроение?» - спросил себя глава Беларуси, познакомившись с состоянием дел на Оршанском льнокомбинате.





Казалось бы, ничего нового, все как обычно. Однако дело в том, что эпопея с модернизацией льноводства - такой же надгробный памятник белорусской социальной модели, как и печально знаменитая модернизация деревообработки.





Сделаем небольшой исторический экскурс. 5 марта 2010 года Александр Лукашенко также посетил Оршанский льнокомбинат. И искренне возмутился, увидев там, по его словам, «каменный век». Оказалось, что государство за пять предыдущих лет выделило организациям льняной отрасли только в виде субсидий почти 560 млрд рублей. Но в итоге 33 из 49 отечественных льнозаводов оказались убыточными. «Льноводческой отрасли Беларуси быть!» - пафосно заявил тогда Лукашенко. И дал ценные указания:





«Надо все пройти, все просчитать, прежде чем вложить несколько миллиардов рублей».









Обращаясь к министру сельского хозяйства Семену Шапиро, глава государства грозно предупредил:





«Если не вырастешь и не поставишь нормальное сырье для предприятий - со мной работать не будешь».





Тогда думалось, что пусть и с опозданием, но приняты решительные меры, и сейчас отрасль заработает.





Через два года, 15 декабря 2012 года, Лукашенко снова посетил Оршанский льнокомбинат. И остался очень недоволен состоянием дел на предприятии и всей области. Посыпались очередные жесткие требования, указания и угрозы:





«Не дай бог, сорвать модернизацию этого льнокомбината. Через год вы должны полностью закончить, как договаривались ... В течение 2013-го - первой половины 2014 году льнокомбинат должен быть как игрушка ... Каждому губернатору в будущем году персональное задание ... вырастить хороший лен ... В противном случае зачем мы проводили всю эту модернизацию?»









И вот 19 сентября 2014 года Лукашенко приехал на Оршанский льнокомбинат принимать работу. И что же он там увидел? Угадали. Вы будете смеяться, но почти то же, что и четыре с ловиной года назад. Глава государства определил ситуацию в льноводстве как «провал».





«Основная масса проблем, о которых говорилось на предыдущем совещании, существует до сих пор ... Сроки комплексной модернизации Оршанского льнокомбината сорваны, - отметил президент. - В итоге закономерный результат - отрасль остается убыточной».





Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Администрации президента внести предложения о привлечении к ответственности виновных за провалы в льняной отрасли. И дал задание наладить производство льна «на самом высоком мировом уровне».





Прошло еще четыре года. Накануне визита БЕЛТА сообщало, что государственная поддержка, оказанная Оршанскому льнокомбината на проведение модернизации и финансирование текущей деятельности, за 2007-2018 годы составила 212 млн долларов. Однако помогло это слабо. Выяснилось, что на модернизированном предприятии остаются незагруженными около трети мощностей, а часть льноволокна для переработки приходится закупать за рубежом. Лукашенко вновь констатировал:





«Работа до сих пор настроена неэффективно ... Ситуация в льноотрасли нерадостна».









«Что мешает полной загрузке производственных мощностей наших льнозаводов? Почему они работают неэффективно, а их модернизация свелась к банальной замене изношенных узлов и агрегатов? В чем причина отсутствия качественного льноволокна в необходимом объеме и невыполнения госзаказа?» - поднял целый ряд проблемных вопросов президент.





Ответы на них риторические. Льноводство - это частный случай, в котором, как в капле воды, отражена ситуация во всем государственном секторе экономики. Несмотря на титанические усилия Лукашенко, попытки модернизации отрасли вылились в пустую трату бюджетных денег. Угрозы в адрес министров и председателей облисполкомов, как и периодические посещения льнозаводов главой государства, ни к чему не приводят. Мы видим замкнутый порочный круг, по которому движется не только производство льна, но и вся страна. Это как раз тот случай, когда ничего исправить уже нельзя, но окончательно испортить еще можно.