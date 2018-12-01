|
Брестчане вышли на площадь в знак протеста против строительства аккумуляторного завода
На этот раз на центральной площади города собрались около 120 человек. Встреча неравнодушных брестчан прошла под пристальным вниманием милиционеров, а из окна четвертого этажа Брестского облисполкома людей на камеру снимал неизвестный.
Также на центральную площадь пришла «волчица», она искала «лиса», которого три недели назад украл ОМОН. Как рассказала
«Во время прошлой акции брестчанина в костюме лиса схватил ОМОН, с тех пор нам его не отдают», – сообщила Белсат» женщину в шапке волчицы.
Брестская активистка Ирина Силицкая
Каждое воскресенье Брестчане собираются на площади чтобы кормить голубей и обсудить строительство аккумуляторного завода.
Пока же главную опасность для себя власти видят в лице журналистов, которые сотрудничают с нашим телеканалом. На прошлой неделе сотрудник Ленинского РОВД Бреста Андрей Базылев по телефону сообщил Алесю Левчуку и Милане Харитоновой, что против них возбудили административный процесс за съемку: 18 ноября они снимали кормление голубей. При этом за последние три дня домой к журналистам дважды приходили милиционеры.
«Думаю, это давление, которое в последнее время милиция оказывает на мою семью. Я не нарушаю законов, но ко мне в дом ломятся какие-то неизвестные мужчины, я не вижу для действий милиционеров законных оснований», — говорит «Белсату» Алесь Левчук.
За последние два месяца Левчука и Харитонову оштрафовали более чем на €4 тыс.
С 25 февраля брестчане выходят на центральную площадь города и протестуют против аккумуляторного завода, строящегося недалеко от Бреста. Старт производства запланирован на конец года. На заводе собираются наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот раз на центральной площади города собрались около 120 человек. Встреча неравнодушных брестчан прошла под пристальным вниманием милиционеров, а из окна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)