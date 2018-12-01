Брестчане вышли на площадь в знак протеста против строительства аккумуляторного завода

Также на центральную площадь пришла «волчица», она искала «лиса», которого три недели назад украл ОМОН. Как рассказала«Волчица», она спрашивала у людей, не видели ли они «лиса».

«Во время прошлой акции брестчанина в костюме лиса схватил ОМОН, с тех пор нам его не отдают», – сообщила Белсат» женщину в шапке волчицы.

Брестская активистка Ирина Силицкая

Каждое воскресенье Брестчане собираются на площади чтобы кормить голубей и обсудить строительство аккумуляторного завода.





Пока же главную опасность для себя власти видят в лице журналистов, которые сотрудничают с нашим телеканалом. На прошлой неделе сотрудник Ленинского РОВД Бреста Андрей Базылев по телефону сообщил Алесю Левчуку и Милане Харитоновой, что против них возбудили административный процесс за съемку: 18 ноября они снимали кормление голубей. При этом за последние три дня домой к журналистам дважды приходили милиционеры.









«Думаю, это давление, которое в последнее время милиция оказывает на мою семью. Я не нарушаю законов, но ко мне в дом ломятся какие-то неизвестные мужчины, я не вижу для действий милиционеров законных оснований», — говорит «Белсату» Алесь Левчук.





За последние два месяца Левчука и Харитонову оштрафовали более чем на €4 тыс.



