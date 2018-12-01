Гору Гедимина в Вильнюсе спасли от оползней: на ней больше не будет деревьев









Delfi , к восстановительным работам привлекались иностранные специалисты — геологи и архитекторы. Процесс восстановления поверхности горы длился 15 месяцев и стоил 3 миллиона евро. На проведенные работы архитекторы дают 120-летнюю гарантию. Как пишет, к восстановительным работам привлекались иностранные специалисты — геологи и архитекторы. Процесс восстановления поверхности горы длился 15 месяцев и стоил 3 миллиона евро. На проведенные работы архитекторы дают 120-летнюю гарантию.





Немало вреда нанесла вода. Сейчас на поверхность горы насыпали специальный грунт и покрыли ее дерном, который постоянно поливают. Деревья на горе Гедимина сажать не будут, так как именно они стали основной причиной оползней





Специалисты полагают, что если дерево вырастает, его корни уходят не только в ширину, но и в глубину, во время бурь и сильного ветра дерево, раскачиваясь, расшатывает и материнский грунт, тот, который был нанесен еще ледниками.