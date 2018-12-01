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Поющих вместе со Шнуровым фанатов назвали лохами
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поклонников лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за то, что они вместе с ним исполняют нецензурные тексты песен. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого [полового органа], о котором говорит Шнур», — заметил Пригожин.
По мнению продюсера, мат в публичных местах ради «хайпа» недопустим и за его употребление в таких случаях необходимо установить штраф в размере от 10 миллионов рублей.
26 апреля лидер «Ленинграда» признал, что вполне можно жить, не ругаясь матом. В качестве примера людей, не ругающихся матом, артист привел глухонемых.
В июне 2016 года Шнуров отказался убрать бранные слова из текстов песен на концерте в Новосибирске, как этого потребовал мэр города Анатолий Локоть. Сообщалось, что все композиции исполнитель намерен оставить без изменений.
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В Беларуси с аншлагом прошел концерт группы «Ленинград», ну так на заметку…
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