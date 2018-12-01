Древний крест-мощевик и ковчеги с мощами почитаемых святых впервые прибудут в Минск 2 декабря

– Святыни долгое время путешествовали по России, – рассказал директор центра Виктор Гостев. – В Беларуси они впервые, поэтому для многих православных верующих это значимое событие.





После богослужения святыни вынесут из алтаря храма. Планируется, что это произойдет в 11:30.





Крест-мощевик хранит частицу Ризы Господней – фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи 21 святого. Он пробудет во Всехсвятском храме-памятнике до 2 мая и будет доступен для поклонения всем желающим.