|
Древний крест-мощевик и ковчеги с мощами почитаемых святых впервые прибудут в Минск 2 декабря
Принесение поклонного креста-мощевика с частицей Ризы Господней и ковчегов с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской состоится в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 2 декабря, сообщили корреспонденту агентства
– Святыни долгое время путешествовали по России, – рассказал директор центра Виктор Гостев. – В Беларуси они впервые, поэтому для многих православных верующих это значимое событие.
После богослужения святыни вынесут из алтаря храма. Планируется, что это произойдет в 11:30.
Крест-мощевик хранит частицу Ризы Господней – фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи 21 святого. Он пробудет во Всехсвятском храме-памятнике до 2 мая и будет доступен для поклонения всем желающим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принесение поклонного креста-мощевика с частицей Ризы Господней и ковчегов с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)