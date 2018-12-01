ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Древний крест-мощевик и ковчеги с мощами почитаемых святых впервые прибудут в Минск 2 декабря

02.12.2018 16:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Принесение поклонного креста-мощевика с частицей Ризы Господней и ковчегов с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской состоится в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 2 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусском культурном центре духовного Возрождения.

– Святыни долгое время путешествовали по России, – рассказал директор центра Виктор Гостев. – В Беларуси они впервые, поэтому для многих православных верующих это значимое событие.

После богослужения святыни вынесут из алтаря храма. Планируется, что это произойдет в 11:30.

Крест-мощевик хранит частицу Ризы Господней – фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи 21 святого. Он пробудет во Всехсвятском храме-памятнике до 2 мая и будет доступен для поклонения всем желающим.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принесение поклонного креста-мощевика с частицей Ризы Господней и ковчегов с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика