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Житель Полоцка выложил в Сеть фото в форме сотрудника ГАИ с наручниками и оружием

02.12.2018 16:47 — Разное | Партизан  
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28 ноября в одной из социальных сетей появилась фотография, на которой молодой человек из Полоцка позирует в форме сотрудника Госавтоинспекции с наручниками и оружием. Снимок успел вызвать резонанс и обсуждение в Сети.

Общее мнение читателей сводится к тому, что профессиональная репутация милиции складывается в том числе и из фотографий сотрудников, которые они выкладывают в соцсетях.

«Неужели они думают, что такими снимками они добавят уважения к себе?» — пишут интернет-пользователи.

За комментарием gorod214.by обратился к официальному представителю УВД Витебского облисполкома Ольге Шкуратовой.

По указанной фотографии мы установили личность жителя Полоцка. Молодой человек не является и никогда не являлся сотрудником правоохранительных органов. Когда был сделан этот снимок, откуда у него форма сотрудника ГАИ и с какой целью он выложил фотографию в сеть нам предстоит выяснить, — пояснила Ольга Шкуратова.



Тот самый снимок из социальной сети

 
 
Ссылка на источник 33
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28 ноября в одной из социальных сетей появилась фотография, на которой молодой человек из Полоцка позирует в форме сотрудника Госавтоинспекции с наручниками и...
 
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