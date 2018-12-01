Житель Полоцка выложил в Сеть фото в форме сотрудника ГАИ с наручниками и оружием

Общее мнение читателей сводится к тому, что профессиональная репутация милиции складывается в том числе и из фотографий сотрудников, которые они выкладывают в соцсетях.





«Неужели они думают, что такими снимками они добавят уважения к себе?» — пишут интернет-пользователи.





gorod214.by обратился к официальному представителю УВД Витебского облисполкома Ольге Шкуратовой. За комментариемобратился к официальному представителю УВД Витебского облисполкома Ольге Шкуратовой.





По указанной фотографии мы установили личность жителя Полоцка. Молодой человек не является и никогда не являлся сотрудником правоохранительных органов. Когда был сделан этот снимок, откуда у него форма сотрудника ГАИ и с какой целью он выложил фотографию в сеть нам предстоит выяснить, — пояснила Ольга Шкуратова.













Тот самый снимок из социальной сети