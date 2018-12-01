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Футболисты «Шахтера» выиграли серебро чемпионата Беларуси, минское «Динамо» — бронзу, «Смолевичи» вылетели

02.12.2018 16:43 — Разное | Партизан  
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В чемпионате Беларуси по футболу поставлена точка! Сегодня состоялись восемь матчей 30-го тура Высшей лиги, по результатам которых мы узнали обладателей серебряных и бронзовый медалей, а также команду, которая вынуждена расстаться с элитным дивизионом.

Все претенденты на оставшиеся два комплекта наград — «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» — одержали синхронные победы. Таким образом, за пределами тройки призеров осталась команда из северной столицы Беларуси, отстававшая перед последним туров от конкурентов.

Еще одна интрига касалась места в Высшей лиги, которое в очном поединке оспорили минский «Луч» и «Смолевичи». В итоге прописку в элите сохранили «часовщики», которые вырвали ничью в концовке матча. Любопытно, что обе команда, а также минские «Торпедо», набрали одинаковое количество очков — по 24, однако по дополнительным показателем хуже оказались «Смолевичи».

Напомним, очередной чемпионский титул в 27-м туре досрочно завоевал БАТЭ.

Лучшим бомбардиром национального первенства стал полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий, записавший на свой счет 15 мячей. Лучшим ассистентом стал хавбек БАТЭ Игорь Стасевич, отдавший 15 голевых передач. Он же занял первое место в списке лучших по системе гол + пас, отметившись 23 (8+15) результативными действиями, у Савицкого — 21 (15+6).


 
Теги: Витебск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу поставлена точка! Сегодня состоялись восемь матчей 30-го тура Высшей лиги, по результатам которых мы узнали обладателей серебряных...
 
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