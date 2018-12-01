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ЧЕ-2020. Жеребьевка отборочного турнира

02.12.2018 16:32 — Разное | Партизан  
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Белорусы сыграют с командами Голландии, Германии, Северной Ирландии и Эстонии

В квалификации сыграют сборные 55 стран — без исключений для тех, кто примут матчи финального турнира. По итогам жеребьевки сборные будут разделены на 10 групп, в пяти из которых окажутся по пять команд, а еще в пяти — по шесть. 

Группа "А" — Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

Группа "В" — Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

Группа "С" — Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь. 

Группа "D" — Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа "Е" — Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа "F" — Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.

Группа "G" — Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

Группа "H" — Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.

Группа "I" — Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Группа "J" — Италия, Босния и Герцеговина, Греция, Армения, Лихтенштейн.

 
 
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Белорусы сыграют с командами Голландии, Германии, Северной Ирландии и Эстонии
 
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