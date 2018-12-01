ЧЕ-2020. Жеребьевка отборочного турнира

В квалификации сыграют сборные 55 стран — без исключений для тех, кто примут матчи финального турнира. По итогам жеребьевки сборные будут разделены на 10 групп, в пяти из которых окажутся по пять команд, а еще в пяти — по шесть.





Группа "А" — Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.





Группа "В" — Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.





Группа "С" — Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.





Группа "D" — Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.





Группа "Е" — Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.





Группа "F" — Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.





Группа "G" — Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.





Группа "H" — Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.





Группа "I" — Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.





Группа "J" — Италия, Босния и Герцеговина, Греция, Армения, Лихтенштейн.



