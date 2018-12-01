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ЧЕ-2020. Жеребьевка отборочного турнира
Белорусы сыграют с командами Голландии, Германии, Северной Ирландии и Эстонии
В квалификации сыграют сборные 55 стран — без исключений для тех, кто примут матчи финального турнира. По итогам жеребьевки сборные будут разделены на 10 групп, в пяти из которых окажутся по пять команд, а еще в пяти — по шесть.
Группа "А" — Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа "В" — Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
Группа "С" — Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.
Группа "D" — Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Группа "Е" — Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа "F" — Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.
Группа "G" — Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.
Группа "H" — Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.
Группа "I" — Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
Группа "J" — Италия, Босния и Герцеговина, Греция, Армения, Лихтенштейн.
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Белорусы сыграют с командами Голландии, Германии, Северной Ирландии и Эстонии
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