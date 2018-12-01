К скульптуре городового возложили венок — авторов акции задержали









Их задержали и доставили в Московское ГУВД, причем милиционер так и не смог внятно объяснить, в чем дело.





Напомним: эта эпопея началась с того, что анархист Вячеслав Косинеров накинул на шею скульптуре удавку, потом лицеист дал ему пощечину (позже подростка простили, а пресс-секретаря уволили), потом памятнику повязали шарфик, затем поцеловали. Оказалось, что всего этого делать нельзя: ведомство объяснило: обнимать скульптуру можно, но нельзя создавать правонарушений.