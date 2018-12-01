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К скульптуре городового возложили венок — авторов акции задержали

02.12.2018 15:50 — Разное | Партизан  
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В сериале про скульптуру городового новая серия — в этот раз несколько человек, среди которых анархист Вячеслав Косинеров и Наташа Четверио, возложили к памятнику венок.



Их задержали и доставили в Московское ГУВД, причем милиционер так и не смог внятно объяснить, в чем дело.

Напомним: эта эпопея началась с того, что анархист Вячеслав Косинеров накинул на шею скульптуре удавку, потом лицеист дал ему пощечину (позже подростка простили, а пресс-секретаря уволили), потом памятнику повязали шарфик, затем поцеловали. Оказалось, что всего этого делать нельзя: ведомство объяснило: обнимать скульптуру можно, но нельзя создавать правонарушений.
 
 
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В сериале про скульптуру городового новая серия — в этот раз несколько человек, среди которых анархист Вячеслав Косинеров и Наташа Четверио, возложили к памятнику...
 
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