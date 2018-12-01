Белорусская армия вошла в список мощнейших армий Европы

На 25–м месте расположилась армия Бельгии, она же в общем рейтинге занимает 68–е место. На 1–м месте армия России (2–е место в общем рейтинге), на 2–м месте — Франции (5–я в общем рейтинге), на 3–м — Великобритании (6–е место в общем рейтинге).





Беларусь расположилась на 17–м месте (между Румынией и Данией), а в общем рейтинге — на 41–й строчке.





Согласно рейтингу, в Беларуси 401 250 человек военного персонала, 202 воздушных судов (из них 43 истребителя), 515 танков. Общий военный бюджет составляет 725 миллионов долларов.





Блогер Navimann обратил внимание на завышенные показатели численности состава как для Беларуси, так и для некоторых других стран: Греции, Португалии, Финляндии.

По официальным данным, в белорусской армии почти 65 тысяч человек, из них более 46 тысяч — военнослужащие. Уже три года численность армии не изменяется. Численность территориальных войск — 120 тысяч человек, — но это резерв на случай войны, в повседневной жизни эти люди в армии не служат. Кстати, и танков у нас не 515, а 1 317 (это Т–72 разных модификаций).

Блогер сделал таблицу с данными по военному бюджету и расходам на каждого армейца (графа «дол на арм»). По этому показателю Беларусь находится в конце списка: в пересчете на каждого солдата тратится в 15 раз меньше, чем в Великобритании. Меньше всего тратят в Украине: всего по 4 тысячи долларов на «штык».













Зато белорусская армия обходится дешевле всего для налогоплательщиков и вообще для населения страны. Военный бюджет, поделенный на жителей Беларуси (включая стариков и младенцев), составляет всего 76 долларов на каждого. Для сравнения: в Скандинавии выходит от 600 до 1 300 долларов на жителя страны.