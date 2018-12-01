

Фото: mobiltelefon.ru

mobiltelefon.ru





Фото: mobiltelefon.ru





Фото: mobiltelefon.ru

Презентация устройства пройдет в Москве уже пятого декабря, но «внешность» аппарата за несколько дней до этого раскрыл один из российских ритейлеров, через магазины которого будет распространяться аппарат.К техническим характеристикам «Яндекс.Телефона» относят экран на 5,65 дюйма с IPS-матрицей (2160 на 1080 точек), процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD.Основная камера будет двойной, на 16 и 5 Мп. Разрешение фронтального модуля — 5 Мп. Есть и передняя вспышка. Емкость встроенного аккумулятора составит 3060 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 Oreo.Корпус гаджета выполнят из стекла, металла и пластика. Вес аппарата — 160 граммов, страна производства — Китай. На задней стороне смартфона расположен сканер отпечатков пальцев.В России за смартфон будут просить 17 990 российских рублей, или 270 долларов.