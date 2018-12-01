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Так будет выглядеть "Яндекс.Телефон"
Фото: mobiltelefon.ru
Презентация устройства пройдет в Москве уже пятого декабря, но «внешность» аппарата за несколько дней до этого раскрыл один из российских ритейлеров, через магазины которого будет распространяться аппарат.
Фото: mobiltelefon.ru
К техническим характеристикам «Яндекс.Телефона» относят экран на 5,65 дюйма с IPS-матрицей (2160 на 1080 точек), процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD.
Фото: mobiltelefon.ru
Основная камера будет двойной, на 16 и 5 Мп. Разрешение фронтального модуля — 5 Мп. Есть и передняя вспышка. Емкость встроенного аккумулятора составит 3060 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 Oreo.
Корпус гаджета выполнят из стекла, металла и пластика. Вес аппарата — 160 граммов, страна производства — Китай. На задней стороне смартфона расположен сканер отпечатков пальцев.
В России за смартфон будут просить 17 990 российских рублей, или 270 долларов.
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В Сеть попали рендеры с финальным дизайном смартфона "Яндекс.Телефон".
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