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К фигуре городового в Минске возложили похоронный венок

02.12.2018 15:57 — Разное | UDF  
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Кадр из видео
Видео акции в прямом эфире появилась в Фейсбуке Вячеслава Косинерова.

На видео активисты Вячеслав Косинеров и Сергей Спарыш оставили возле фигуры городового похоронный венок.

На видео видно, что молодых людей пытался задержать сотрудник милиции.


Минский анархист Вячеслав Косинеров 12 марта 2018 года провел «дерзкую акцию против милицейского беспредела». Возле центрального здания Министерства внутренних дел активисты накинули петлю на шею памятника городовому. Косинерова задержали и поместили под стражу, где он провел больше месяца, ему предъявили обвинение по статье «хулиганство». В результате, суд наказал активиста штрафом в 105 рублей.

17 ноября этого года появилась видео, на котором подросток Арсений извиняется за то, что дал пощечину городовому. Публикация на ютуб-канале Министерство внутренних дел Беларуси породила много критических комментариев в интернете и СМИ. Правозащитники отметили нарушения закона при возбуждении административного дела на подростка Арсения и размещении видео с его извинениями в интернете.


Начальник управления информации и общественных связей МВД Георгий Евчар был снят с должности. Согласно источникам, это стало результатом «неудовлетворительной работы», а также скандальной истории вокруг скульптуры городового в Минске. Сам же Евчар говорит, что самостоятельно принял такое решение и ушел из милиции «в связи с полной выслугой лет».

 
Теги: Минск
 
 
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Дерзкая акция прошла возле скандального памятника.
 
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