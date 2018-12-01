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Павел Глоба пророчит сложности в декабре 2018 года практически для каждого знака Зодиака
Павел Глоба
Овен
Наступает очень рискованное время для осуществления новых проектов и планов. В близких отношениях возможны конфликты даже из-за незначительных вещей.
Телец
Это очень нестабильный период для Тельцов, который может привести к радикальным изменениям в жизни. Даже банальные конфликты могут перерасти в разрыв отношений.
Близнецы
В декабре возникнет необходимость решения множества старых вопросов и проблем практически во всех сферах жизни. Необходимо с особой внимательностью отнестись к своим финансам.
Рак
Эмоциональная нестабильность к концу месяца может привести к серьезным разногласиям с партнером. Стоит придержать свои эмоции, чтобы не возник вопрос развода.
Лев
Для представителей этого знака декабрь будет достаточно благоприятным периодом. Решится много вопросов, связанных с финансами, а проблемы в личных отношениях обойдут стороной.
Дева
Это время прекрасно подойдёт для окончания проектов, связанных с творчеством. Появятся возможности наладить отношения с начальством и подняться по карьерной лестнице.
Весы
На протяжении всего месяца представителям этого знака будет сложно найти взаимопонимание с окружающими, в том числе и со своей второй половинкой.
Скорпион
В декабре Скорпионов не ждут какие-либо перемены или существенные проблемы. Месяц подходит для процедур по поддержанию здоровья, которое может подвести в самый неподходящий момент.
Стрелец
Этот период следует посвятить работе или бизнесу, так как декабрь является самым благоприятным месяцем в этом году для продвижения по карьерной лестнице или увеличения своих финансовых возможностей.
Козерог
Необходимо внимательно отнестись ко всем ситуациям, происходящим в течение месяца. Так как в этом периоде появятся новые возможности в финансовой сфере.
Водолей
Этот месяц для Водолеев будет сложным во многих аспектах жизни. Появятся финансовые трудности на работе, а в личной жизни возникнут непредвиденные конфликты.
Рыбы
Месяц будет насыщен эмоциями, и по большей части – отрицательными. Но полный самоконтроль сможет не довести отношения до точки невозврата.
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Павел Глоба является самым знаменитым астрологом страны.
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