Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире, Беларусь на 54-м месте

Подданные Объединенных Арабских Эмиратов могут посещать без виз больше всего стран в мире, следует из ежегодного рейтинга Passport Index.

Так, обладатели паспорта ОАЭ могут въехать без визы в 167 стран.

Следом в рейтинге паспорта Сингапура и Германии: их обладателям не требуется виза в 166 стран. На высших позициях также паспорта Дании, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Норвегии, Южной Кореи и США (165 стран без визы).

Белорусский паспорт в этом рейтинге занял 54-е место. Белорусы могут посетить без виз 79 стран мира (в 37 из них виза нужна, но оформляется по прибытии). При этом 119 стран посетить без визы нельзя.

Граждане России могут посетить без виз 116 стран мира (38-е место), Украины - 131 страну, Грузии - 115 стран, Казахстана - 80.

Худшими в рейтинге стали паспорта Пакистана, Ирака и Афганистана. Их обладатели могут посетить без виз 35, 32 и 29 стран соответственно.