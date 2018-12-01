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«Очень матерные тексты». «Ленинград» выступил в Минске
Группировка «Ленинград» выступила в столичной «Минск-Арене» 1 декабря. Билеты на концерт раскупили еще за 1,5 месяца до приезда артистов. TUT.BY сходил на шоу и поговорил с фанатами про мат, любимые песни и любовь к Шнурову.
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TUT.BY сходил на шоу и поговорил с фанатами про мат, любимые песни и любовь к Шнурову.
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