«Очень матерные тексты». «Ленинград» выступил в Минске

Группировка «Ленинград» выступила в столичной «Минск-Арене» 1 декабря. Билеты на концерт раскупили еще за 1,5 месяца до приезда артистов. TUT.BY сходил на шоу и поговорил с фанатами про мат, любимые песни и любовь к Шнурову.





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