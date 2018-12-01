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Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020

02.12.2018 16:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Определились соперники сборной Беларуси в квалификации футбольного Евро – 2020,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020

Жеребьёвка состоялась в Дублине. Итак, команда Игоря Криушенко попала в группу «С» вместе с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией. Матчи групповой стадии отбора пройдут уже в марте 2019 года.

Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020

Напомним, что впервые финальная часть чемпионата Европы по футболу пройдет в 12 городах разных стран Европы.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Определились соперники сборной Беларуси в квалификации футбольного Евро – 2020,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жеребьёвка...
 
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