Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020

Новости Беларуси. Определились соперники сборной Беларуси в квалификации футбольного Евро – 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Жеребьёвка состоялась в Дублине. Итак, команда Игоря Криушенко попала в группу «С» вместе с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией. Матчи групповой стадии отбора пройдут уже в марте 2019 года.





Напомним, что впервые финальная часть чемпионата Европы по футболу пройдет в 12 городах разных стран Европы.