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«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

02.12.2018 16:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Парк сельхозтехники гродненских аграриев пополнился 16 новейшими тракторами МТЗ. Эти «Беларусы» укомплектованы новым поколением двигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

Машины будут работать на полях одного из подсобных хозяйств предприятия «Гродно Азот».

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

После торжественной передачи ключей и сертификатов, право возглавить колонну предоставили полному кавалеру ордена Трудовой славы, трактористу 2-миллионного трактора МТЗ Ивану Синицкому.

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

Иван Синицкий, тракторист:
Большое дело. Эти трактора на вес золота. Я горжусь таким заводом, который у нас в Беларуси есть. Экономией горючего отличаются: один проход – и все операции можно выполнять сразу. Даже подсевать минеральные удобрения.

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

Александр Казакевич, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу:
Эти трактора отличаются улучшенной доработанной трансмиссией, на них два новых типа двигателя. Тракторов такого класса на полях республики трудится уже довольно много. Мы надеемся, что эти 16 тракторов станут достойными помощниками наших аграриев, наших партнеров.

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

Тракторы МТЗ востребованы во всем мире. 120 государств планеты охватывает география экспортных поставок «Беларусов». Завод расширяет и сеть сборочных производств. Площадки есть в России, Азербайджане, Казахстане и других странах.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Парк сельхозтехники гродненских аграриев пополнился 16 новейшими тракторами МТЗ. Эти «Беларусы» укомплектованы новым поколением...
 
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