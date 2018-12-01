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«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»
Новости Беларуси. Парк сельхозтехники гродненских аграриев пополнился 16 новейшими тракторами МТЗ. Эти «Беларусы» укомплектованы новым поколением двигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машины будут работать на полях одного из подсобных хозяйств предприятия «Гродно Азот».
После торжественной передачи ключей и сертификатов, право возглавить колонну предоставили полному кавалеру ордена Трудовой славы, трактористу 2-миллионного трактора МТЗ Ивану Синицкому.
Иван Синицкий, тракторист:
Александр Казакевич, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу:
Тракторы МТЗ востребованы во всем мире. 120 государств планеты охватывает география экспортных поставок «Беларусов». Завод расширяет и сеть сборочных производств. Площадки есть в России, Азербайджане, Казахстане и других странах.
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«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»
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Новости Беларуси. Парк сельхозтехники гродненских аграриев пополнился 16 новейшими тракторами МТЗ. Эти «Беларусы» укомплектованы новым поколением...
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