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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 3 декабря

02.12.2018 16:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мокрый снег с дождем прогнозируются в понедельник – третьего декабря – в Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, в начале недели в Беларуси ожидаются осадки – мокрый снег с дождем. Возможны туман и гололед, на отдельных участках дорог – гололедица.

Будет облачно. По западной части страны ночью будет идти снег. Он также ожидается днем на большей части Беларуси. Снег будет идти временами, возможны также мокрый снег и дождь.

Ночью будет от -2 °C до -8°C. Днем ожидается от 0 до -5°C.

По западной части страны будет теплее – столбик термометра может подняться до +4°C.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мокрый снег с дождем прогнозируются в понедельник – третьего декабря – в Беларуси. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, в начале недели...
 
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