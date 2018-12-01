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Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров
Новости мира. Лидеры стран G20 приняли декларацию саммита в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее значимым итогом форума стало решение Вашингтона не вводить с 1 января дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары.
Одним из главных пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию. Кроме того, лидеры «Большой двадцатки» договорились продолжить борьбу с неравенством, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, а также совместно работать над проблемой беженства и оказанием переселенцам гуманитарной помощи.
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Новости мира. Лидеры стран G20 приняли декларацию саммита в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее значимым итогом форума стало...
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