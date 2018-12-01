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Полиция задержала водителя Tesla, который уснул и ехал на автопилоте

02.12.2018 16:41 — Разное | KYKY  
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Полицейские Калифорнии задержали пьяного водителя, который уснул за рулем Tesla с включённым автопилотом. Пока мужчин спал, машина ехала со скоростью 112 километров в час, пишет tjournal.ru. 

Полицейские заметили «скоростную» Tesla Model S на дороге в 03:30 утра. Устроили погоню, догнали и сравнялись с авто и увидели, что ее водитель видит седьмой (но это не точно) сон. «Гаишники» Калифорнии сообразили, что машина едет на автопилоте. И, чтобы остановить ее без ДТП, один из полицейских обогнал и начала ехать перед Tesla: только там машина самостоятельно снизила скорость. На то, чтобы ее окончательно остановить, ушло около семи минут. 

Спящим водителем оказался 45-летний член комитета Лос Алтоса по городскому планированию Александр Самек. На ближайшей заправке полицейские попросили его пройти текст на алкогольное опьянение и арестовали. Насколько он превысил допустимую норму содержания алкоголя, не уточняется. Превысил ли он допустимую скорость движения на шоссе, также неизвестно. Самек отказался давать комментарии журналистам. 

 
 
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Полицейские Калифорнии задержали пьяного водителя, который уснул за рулем Tesla с включённым автопилотом. Пока мужчин спал, машина ехала со скоростью 112 километров в...
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
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Радзiма
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Новы дзень (Жлобин)

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