Полиция задержала водителя Tesla, который уснул и ехал на автопилоте

Полицейские Калифорнии задержали пьяного водителя, который уснул за рулем Tesla с включённым автопилотом. Пока мужчин спал, машина ехала со скоростью 112 километров в час, пишет tjournal.ru.

Полицейские заметили «скоростную» Tesla Model S на дороге в 03:30 утра. Устроили погоню, догнали и сравнялись с авто и увидели, что ее водитель видит седьмой (но это не точно) сон. «Гаишники» Калифорнии сообразили, что машина едет на автопилоте. И, чтобы остановить ее без ДТП, один из полицейских обогнал и начала ехать перед Tesla: только там машина самостоятельно снизила скорость. На то, чтобы ее окончательно остановить, ушло около семи минут.

Спящим водителем оказался 45-летний член комитета Лос Алтоса по городскому планированию Александр Самек. На ближайшей заправке полицейские попросили его пройти текст на алкогольное опьянение и арестовали. Насколько он превысил допустимую норму содержания алкоголя, не уточняется. Превысил ли он допустимую скорость движения на шоссе, также неизвестно. Самек отказался давать комментарии журналистам.