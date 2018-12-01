В Германии предлагают закрыть европейские порты для российских кораблей









Finanz.ru . Такое мнение в интервью Reuters высказала Аннегрет Крамп-Карренбаум - член возглавляемой Ангелой Меркель партии ХДС и наиболее вероятный кандидат на то, чтобы уже через неделю сменить Меркель на этом посту, сообщает





«Если подтвердится, что агрессия исходила от России, я думаю, должен быть дан ясный ответ», - заявила Крамп-Карренбаум, которая, согласно опросам, возглавляет гонку за пост главы ХДС за неделю до голосования на съезде партии 7 декабря.





«Таким ответом, например, мог бы стать запрет российским кораблям, приходящим из Черного и Азовского морей, входить в европейские или американские порты до тех пор, пока ситуация с Украиной разрешится», - сказала Крамп-Карренбаум.





Европа и в особенности Германия, подчеркнула она, должны «взять на себя больше ответственности» в вопросах безопасности и внешней политики, поскольку они «имеют последствия внутри страны».









«Это означает, например, что мы должны тратить больше денег на оборону у себя дома и за рубежом», - заявила Крамп-Карренбаум.





Евросоюз рассматривает возможность санкций против России за керченский инцидент, заявила 27 ноября глава МИД Австрии Карин Кнайсль: решение будет принято после «анализа фактов».





Единства по этому вопросу нет, и велика вероятность, что никакого санкционного пакета не последует, сообщили Reuters источники в Брюсселе.