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В Германии предлагают закрыть европейские порты для российских кораблей

02.12.2018 17:36 — Разное | Партизан  
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Ответом Евросоюза на инцидент в Керченском проливе, где Россия захватила три украинских корабля вместе с экипажем, мог бы стать запрет российским кораблям заходить в европейские порты.



Такое мнение в интервью Reuters высказала Аннегрет Крамп-Карренбаум - член возглавляемой Ангелой Меркель партии ХДС и наиболее вероятный кандидат на то, чтобы уже через неделю сменить Меркель на этом посту, сообщает Finanz.ru.

«Если подтвердится, что агрессия исходила от России, я думаю, должен быть дан ясный ответ», - заявила Крамп-Карренбаум, которая, согласно опросам, возглавляет гонку за пост главы ХДС за неделю до голосования на съезде партии 7 декабря.

«Таким ответом, например, мог бы стать запрет российским кораблям, приходящим из Черного и Азовского морей, входить в европейские или американские порты до тех пор, пока ситуация с Украиной разрешится», - сказала Крамп-Карренбаум.

Европа и в особенности Германия, подчеркнула она, должны «взять на себя больше ответственности» в вопросах безопасности и внешней политики, поскольку они «имеют последствия внутри страны».


«Это означает, например, что мы должны тратить больше денег на оборону у себя дома и за рубежом», - заявила Крамп-Карренбаум.

Евросоюз рассматривает возможность санкций против России за керченский инцидент, заявила 27 ноября глава МИД Австрии Карин Кнайсль: решение будет принято после «анализа фактов».

Единства по этому вопросу нет, и велика вероятность, что никакого санкционного пакета не последует, сообщили Reuters источники в Брюсселе.

 
 
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Ответом Евросоюза на инцидент в Керченском проливе, где Россия захватила три украинских корабля вместе с экипажем, мог бы стать запрет российским кораблям...
 
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