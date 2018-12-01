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На питание — 336 рублей в месяц. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи

02.12.2018 17:24 — Разное | Партизан  
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В Беларуси средняя семья ежемесячно располагает суммой в 1199 рублей в месяц, сообщает Белстат. При этом у городского населения эта сумма в январе-сентябре этого года составляла 1283 рубля в месяц, а у жителей деревень — 982 рубля в месяц.

На питание — 336 рублей в месяц. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Денежные расходы в расчете на одну семью составили 1 133,1 рубля в месяц, из которых 855,2 рубля (75,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,3%, на покупку непродовольственных товаров — 32%, на оплату услуг — 25,7%


Напомним, среднестатистический белорус в январе-октябре ежедневно тратил в магазинах и рынках 12,6 рубля. Для сравнения: год назад однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составлял 11,4 рубля. Траты отличаются по регионам. К примеру, в Гродненской области население в январе — октябре в среднем тратило 11,9 рубля в день (год назад — 10,6 рубля).

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

 
 
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В Беларуси средняя семья ежемесячно располагает суммой в 1199 рублей в месяц, сообщает Белстат. При этом у городского населения эта сумма в январе-сентябре этого...
 
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Чырвоны прамень
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