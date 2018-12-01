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Александр Федута: Григорьевич, не тормози – сникерсни!

02.12.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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В интервью гражданину Соединенного Королевства (а значит, и всего Европейского Союза) Сергею Брилеву президент Беларуси, входящей в состав Союзного государства России и Беларуси, признался: "Беларусь с Лукашенко на Западе никому не нужна".

Александр Федута: Григорьевич, не тормози – сникерсни!
Александр Григорьевич и Владимир Владимирович в кабине УАЗ-69. Фота Alexei Nikolsky/TASS
Вот тебе раз! Еще совсем недавно Александр Григорьевич утверждал, что она и без Лукашенко никому не нужна. Что не ждут ее на Западе. А сейчас уже получается – по его же собственным словам, — что чуть ли не в НАТО уже готовы нас принять и в Европейский Союз! Пишет Александр Федута в колонке на сайте "Белсат".

Сейчас, стало быть, понадобилась. Но – без Лукашенко. Но – как есть, с ледовыми дворцами в районных центрах, с атомной электростанцией, энергию от которой девать пока неизвестно куда, с вице-премьером Русым, курирующим сельское хозяйство, и с кучей недоарестованных коррупционеров. Возьмут, значит, всюду. Что китайцы не забрали, европейцы заберут.

Так в чем же дело? Или – так в ком же дело? В самом Александре Григорьевиче?

По его собственному мнению – да, в нем. Он превратился в явный тормоз на пути сближения с Западом. И он же в этом признался.


Александр Лукашенко и Сергей Брилев. Фото – president.gov.by

— Григорьевич, не тормози! Сникерсни! – так, кажется, говорилось в застрявшей в зубах рекламе? Сними ногу с тормоза, даже если для этого нужно освободить место водителя автомобиля. Потому что сам факт того, что интервью российскому телеканалу ты даешь как интервью гражданину Евросоюза, свидетельствует: умные люди уже сообразили, куда следует ехать, и только ты один делаешь вид, что избранный тобой тупик и есть – единственно правильный и светлый путь. «В своих дерзаниях всегда мы правы!» — пелось в советской песне. Нет, батенька, не всегда. Проинтервьюируй сам Брилева – он подтвердит.


Что же касается ледовых дворцов, то их никто из Беларуси к марсианам не переправит. Они по-прежнему будут стоять на своих местах, с той же степенью заполняемости и убыточности, что и сегодня. Пострадает разве что вице-премьер Русый, которого отправят на пенсию за полной ненадобностью. Так это же не в тюрьму, а на пенсию! Будете играть в хоккей и наслаждаться игрой на рояле детей и внуков. И, поверь, Григорьевич, это и будет – счастье.

 
 
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В интервью гражданину Соединенного Королевства (а значит, и всего Европейского Союза) Сергею Брилеву президент Беларуси, входящей в состав Союзного государства...
 
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