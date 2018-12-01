Александр Федута: Григорьевич, не тормози – сникерсни!

"Белсат" . Вот тебе раз! Еще совсем недавно Александр Григорьевич утверждал, что она и без Лукашенко никому не нужна. Что не ждут ее на Западе. А сейчас уже получается – по его же собственным словам, — что чуть ли не в НАТО уже готовы нас принять и в Европейский Союз! Пишет Александр Федута в колонке на сайте





Сейчас, стало быть, понадобилась. Но – без Лукашенко. Но – как есть, с ледовыми дворцами в районных центрах, с атомной электростанцией, энергию от которой девать пока неизвестно куда, с вице-премьером Русым, курирующим сельское хозяйство, и с кучей недоарестованных коррупционеров. Возьмут, значит, всюду. Что китайцы не забрали, европейцы заберут.





Так в чем же дело? Или – так в ком же дело? В самом Александре Григорьевиче?





По его собственному мнению – да, в нем. Он превратился в явный тормоз на пути сближения с Западом. И он же в этом признался.









Александр Лукашенко и Сергей Брилев. Фото – president.gov.by

— Григорьевич, не тормози! Сникерсни! – так, кажется, говорилось в застрявшей в зубах рекламе? Сними ногу с тормоза, даже если для этого нужно освободить место водителя автомобиля. Потому что сам факт того, что интервью российскому телеканалу ты даешь как интервью гражданину Евросоюза, свидетельствует: умные люди уже сообразили, куда следует ехать, и только ты один делаешь вид, что избранный тобой тупик и есть – единственно правильный и светлый путь. «В своих дерзаниях всегда мы правы!» — пелось в советской песне. Нет, батенька, не всегда. Проинтервьюируй сам Брилева – он подтвердит.









Что же касается ледовых дворцов, то их никто из Беларуси к марсианам не переправит. Они по-прежнему будут стоять на своих местах, с той же степенью заполняемости и убыточности, что и сегодня. Пострадает разве что вице-премьер Русый, которого отправят на пенсию за полной ненадобностью. Так это же не в тюрьму, а на пенсию! Будете играть в хоккей и наслаждаться игрой на рояле детей и внуков. И, поверь, Григорьевич, это и будет – счастье.