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В Вороновском районе начали заливать катки (Будет дополнено)

02.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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С приходом календарной наступила и настоящая зима. Точно «по графику» первого декабря выпал снег и установилась морозная погода. А это значит, что пришла пора зимних забав: игр в снежки, прогулок на лыжах, катания на коньках. Кстати, к последнему нужно готовиться заранее — заливать каток.

В Вороновском районе начали заливать катки (Будет дополнено)

В Вороновском районе уже залиты площадки почти у всех учреждений образования. Если позволит погода, эту работу закончат на предстоящей неделе. И значит, дети и взрослые смогут весело и полезно проводить свободное время.

 
 
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С приходом календарной наступила и настоящая зима. Точно «по графику» первого декабря выпал снег и установилась морозная погода. А это значит, что пришла пора...
 
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