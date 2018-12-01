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В Лидском районе два парня от нечего делать сломали восемь дорожных знаков и один сигнальный столб

02.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лидском районе два парня от нечего делать сломали восемь дорожных знаков и один сигнальный столб

Произошло это несколько месяцев назад на участке дороги Белица – Нетечь. В одно не совсем прекрасное утро, словно солдаты после боя, вдоль обочин лежали поваленные и искривленные дорожные знаки. Среди них – «Уступи дорогу», «Пересечение со второстепенной дорогой», «Опасные повороты»…

Всего было повреждено и выведено из строя 8 дорожных знаков и один сигнальный столб. Сумма причиненного ущерба организациям, которые обслуживают эту дорогу, составила более 186 рублей.

Хулиганами оказались жители одной из расположенных рядом деревень – 18-летний Павел и 17-летний Максим. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители быстро вышли на след злоумышленников. Интересно, что оба парня характеризуются неплохо, учатся в профессиональных лицеях. Молодые люди свою вину признали, показали и рассказали, как все было.

«Спиртные напитки мы не пили», – сразу же отметил один из них. И это действительно так.

Начиналось все с того, что одним погожим вечером Павел и Максим отправились в соседнюю деревню к приятелю. Решили там свои дела, и назад – домой. Но обратный путь оказался… скучным.

Первым ни с того ни с сего к знаку, указывающему километр дороги, подошел Павел и стал его ломать и гнуть руками. Затем он подошел к другому знаку и стал бить по нему – пока не упала опора.

«Зачем он это делал, я не знаю. Может, силу свою показывал…» – пояснял Максим. «Но мне захотелось доказать, что я не слабее! Вот и стал разбивать первый же попавшийся сигнальный столбик».

Но вскоре парни забыли про свои непонятные соревнования, не считали, кто и сколько ударов наносил. А просто били руками и ногами по дорожным знакам, пока те не ложились на землю…

«Мы знаем и понимаем, что дорожные знаки должны находиться в установленных местах и обеспечивать безопасность дорожного движения», – позже скажут Павел и Максим. И даже еще до суда возместят причиненный ущерб. А наказанием каждому из них стал один год лишения свободы условно, а также одному – 60 часов общественно полезных работ, другому –  40.

Сила есть… Почему бы ее не направить в правильное русло, где она пригодится? Взрослые парни все же. Должны понимать, чем могли обернуться их глупые действия. И если местные жители хорошо знакомы со здешней дорожной обстановкой (знают, где опасные повороты и т. д.), то водители, проезжающие транзитом, могут не сориентироваться в ситуации. Почему из-за чьих-то необдуманных поступков должны страдать другие?!

Все имена в статье изменены по этическим причинам.

Дмитрий Грицук, помощник прокурора Лидского района;
Татьяна Дудич, корреспондент  газеты «Принеманские вести».

 
 
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Произошло это несколько месяцев назад на участке дороги Белица – Нетечь. В одно не совсем прекрасное утро, словно солдаты после боя, вдоль обочин лежали поваленные...
 
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