На следующей неделе в Лидском районе снег сменится дождями





Первые дни зимы порадовали лидчан снежной и морозной погодой. Однако уже на следующей неделе станет теплее, но менее комфортно: пойдут дожди.

В понедельник во второй половине дня температура воздуха станет «положительной» — до +2 градусов тепла. Ближе к вечеру ожидаются дожди с порывами ветра до 13 метров в секунду. Такая же погода сохранится во вторник, а вот в среду осадков не ожидается, показатели термометра будут колебаться от +1 до +4 градусов тепла.

В четверг температура воздуха замрет в районе нуля, поэтому возможен снег, переходящий в мокрый снег. На вечер синоптики прогнозирую метель.

К выходным температура воздуха вновь опустится ниже нулевой отметки — до -2 градусов. Осадков не ожидается.