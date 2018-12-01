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На следующей неделе в Лидском районе снег сменится дождями

02.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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На следующей неделе в Лидском районе снег сменится дождями

Первые дни зимы порадовали лидчан снежной и морозной погодой. Однако уже на следующей неделе станет теплее, но менее комфортно: пойдут дожди.

В понедельник во второй половине дня температура воздуха станет «положительной» — до +2 градусов тепла. Ближе к вечеру ожидаются дожди с порывами ветра до 13 метров в секунду. Такая же погода сохранится во вторник, а вот в среду осадков не ожидается, показатели термометра будут колебаться от +1 до +4 градусов тепла.

В четверг температура воздуха замрет в районе нуля, поэтому возможен снег, переходящий в мокрый снег. На вечер синоптики прогнозирую метель.

К выходным температура воздуха вновь опустится ниже нулевой отметки — до -2 градусов. Осадков не ожидается.

 
 
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Первые дни зимы порадовали лидчан снежной и морозной погодой. Однако уже на следующей неделе станет теплее, но менее комфортно: пойдут дожди. В понедельник во...
 
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