Исполнилось 60 лет со дня рождения первого Героя Беларуси Владимира Карвата

Свой юбилей он мог бы отпраздновать 28 ноября.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61161.php

Читать полностью в источнике с фото:





Автор фото: Алексей ГАНЧУК

В память о первом герое суверенной Беларуси в Бресте прошли тематические мероприятия.



Каким он парнем был



В Бресте провели первенство по волейболу, победителя которого назвали в день рождения героя. Еще одним мемориальным спортивным событием стал Международный турнир по вольной и греко-римской борьбе. «Состязания в его честь проводят не случайно, ведь и сам будущий летчик в школьные годы увлекался спортом, – рассказала руководитель музея Карвата в СШ №8 Елена Китленко. – В старших классах играл за областную сборную по футболу».



Именно в школьные годы он и «заболел» небом. Как и многие мальчишки того времени, грезил о космосе и полетах. «Его одноклассник Александр Шишко, с которым Володя просидел за одной партой до 10 класса, вспоминал, что Карват был не единственным выпускником из их класса, связавшим свою жизнь с небом. По военной стезе пошел и старший брат Владимира – Николай. Он поступил в военное училище связи», – рассказала Кітленко.



Память в сердцах



Спортивными состязаниями мероприятия в честь первого героя Беларуси не ограничились. Во дворе шестой школы традиционно проводят митинг, а затем в актовом зале – посвящение в лицеисты для учеников классов правовой направленности. Мама Владимира Карвата – Агриппина Дмитриевна – долгие годы до своей смерти была хорошим другом музея и неизменно принимала участие в мероприятиях в честь её сына. «В знак благодарности мы возлагаем цветы и к её могиле», – рассказала Елена Китленко.



Традиционной точкой памятного маршрута стала не только могила героя, но и место его гибели – поле между деревнями Арабовщина и Большое Гатище под Барановичами. Если двадцать лет назад о подвиге героя напоминал лишь небольшой валун на насыпи, то сегодня – это благоустроенная аллея, к которой тротуарной плиткой вымощена дорожка. Это дело рук местных жителей и сослуживцев Владимира по 61-й истребительной авиабазе, куда он перевелся в 1994 году после расформирования воинской части в Хабаровском крае.



Именем героя



Внесли свой вклад сослуживцы и в создание музея памяти героя. Они подарили ему костюм для высотных полетов, а парадно-выходную шинель Владимира передала Агриппина Дмитриевна. В центре же музея по проекту студентов Брестского технического университета была создана реконструкция деревень, спасенных Владимиром Карватом. Она выполнена в форме звезды, что символизирует новую жизнь, которую им подарил Владимир.



23 мая 1996 года при выполнении учебно-тренировочного полета на самолете Су-27П, который пилотировал Владимир Карват, возник пожар . Машина стала терять управление. Обстановка на борту была критической. Руководитель полетов дал летчику команду на катапультирование. Однако на пути горящего истребителя находились населенные пункты, и Владимир принял решение направить самолет в сторону и не допустить падения на деревни. Последние секунды полета пилот, используя минимальные возможности воздействия на самолет, продолжал уводить его от населенных пунктов.

По заключению комиссии, расследовавшей причины катастрофы, что летчик до последней минуты предпринимал всё возможное для недопущения падения истребителя на деревни.



За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Владимиру Карвату посмертно было присвоено звание «Герой Беларуси». Его имя носит улица в Бресте и СШ №8, в которой он учился. Несколько лет назад имя Карвата было присвоено и 182-й минской школе, представители которой также посетили памятные мероприятия в нашем городе.