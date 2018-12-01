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На территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров. Погибло 2 человека

02.12.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 6-00 01.12.2018 до 6-00 02.12.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров. Погибло 2 человека. Огнем повреждено 6 строений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61160.php

На территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров. Погибло 2 человека

01.12.2018 г., 08-41. В д. Приборово Брестского района на ул. Луговой произошел пожар в нежилом деревянном доме, принадлежащем пенсионеру 1943 г.р. (проживает в г. Бресте). Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

01.12.2018 г., 12-39. В г. Береза на ул. Польной произошел пожар в блочной хозяйственной постройке, принадлежащей пенсионерке 1948 г.р. Огнем повреждена кровля. Причина пожара устанавливается.

01.12.2018 г., 15-34. В д. Родковичи Барановичского района на ул. Короткой произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем пенсионерке 1935 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

01.12.2018 г., 22-06. В г. Бресте на ул. Первомайской произошел пожар микроавтобуса «Фольксваген-Транспортер» 1994 г.в., принадлежащего гр-ну 1981 г.р. Огнем автомобиль уничтожен. Причина пожара устанавливается.

01.12.2018 г., 23-33. В д. Краи Ивацевичского района на ул. Первомайской произошел пожар в деревянном погребе, принадлежащем гр-ке 1978 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

02.12.2018 г., 04-09. В д. Хабовичи Кобринского района на ул. Молодёжной произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1966 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

02.12.2018 г., 04-36. В д. Белоусовщина Пружанского района на ул. Советской произошел пожар в жилом трехквартирном кирпичном доме. Одна из квартир принадлежала пенсионерке 1953 г.р., две квартиры – нежилые. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие (частично обрушилось), деревянные перегородки и имущество в доме. Под обрушившимися строительными конструкциями, на кровати в комнате, обнаружена погибшая хозяйка квартиры. На полу в коридоре обнаружен погибший сожитель хозяйки квартиры, 1957 г.р. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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С 6-00 01.12.2018 до 6-00 02.12.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров. Погибло 2 человека. Огнем повреждено 6 строений. 01.12.2018 г., 08-41. В д. Приборово...
 
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