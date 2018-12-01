Экономист Иноземцев: Если случится новый кризис, Россия может быть отброшена к показателям первого путинского срока

С 2009 года экономика США выросла на 18,7%, Германии, – на 15,2%, а реальный ВВП России за этот период в долларовом эквиваленте сократился почти на 6%. Об этом написал директор Центра исследований постиндустриального общества и профессор Высшей школы экономики в Москве Владислав Иноземцев в колонке для "Открытых Медиа".





"Отток капитала из страны за десять лет превысил $720 млрд. Даже добыча полезных ископаемых, чем Россия всегда привыкла гордиться, по сути стагнировала... Если в ближайшие несколько лет случится новый кризис, то мы вполне можем быть отброшены и за показатели конца первого путинского срока, еще больше приближаясь к "проклятым 90-м" по показателям уровня жизни и уровню экономического развития", – подчеркнул он.





Экономист отметил, что в Кремле для борьбы с экономическим кризисом, начиная с 2014 года, взяли курс на аккумулирование возможно больших средств и резервов в бюджете, надеясь использовать их в случае кризиса.

















"В рамках этой стратегии с 2014 года была заморожена накопительная часть пенсии, а с 2019 года начинается повышение пенсионного возраста; повышены более 20 видов налогов и сборов, из которых наиболее чувствительным окажется повышение НДС до 20% с 1 января; проведены "мероприятия" по изъятию части доходов частного бизнеса... Результат был достигнут: к 1 октября 2018 года размер Фонда национального благосостояния достиг 5 трлн. рублей, бюджет этого года будет сведен с рекордным в истории профицитом в 2,14 трлн. рублей", – рассказал он.





По мнению Иноземцева, Кремль хорошо подготовился к возможному кризису в чисто "оборонительном" ключе, окончательно перестав ориентироваться на развитие страны.





"Граждане сегодня воспринимаются не как производительная сила, а исключительно как нахлебники, которых в случае чего придется "кормить" (отсюда, мне кажется, и участившиеся истерики чиновников о том, что "мы вам ничем не обязаны и ничего не гарантируем"). Такая стратегия, следует признать, может помочь "пройти" кризис, но она не приспособлена для какого-либо прогресса", – подытожил он.





На выборах президента РФ 18 марта 2018 года за действующего главу российского государства Владимира Путина, по данным Центризбиркома РФ, проголосовало 76,66% россиян. Согласно конституции РФ, президент не может возглавлять страну больше двух сроков подряд.





14 июня ссийское правительство одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Изначально возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин предлагалось поднять до 63 лет, однако Путин предложил поднять "планку" для женщин до 60 лет.









27 сентября проект прошел третье, окончательное чтение в Госдуме и 4 октября Путин его подписал.





Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" обнародовала результаты опроса об отношении граждан к различным институтам, согласно которым рейтинг доверия россиян к Путину в 2018 году по сравнению с 2017-м сократился на 17% – до 58%. Значение индекса доверия к президенту снизилось практически в два раза.



