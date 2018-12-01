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Игорь Брикун о драке партнеров с форвардом «Лиды»: «Только так можно проучить – в следующий раз вообще без головы уедет!»
Голкипер «Юности» Игорь Брикун прокомментировал эпизод матча против «Лиды», в котором его четверо партнеров атаковали форварда Рената Сафина.
«Пока этого парня дома не ждут дети и он не соображает, что в подборах на скорости в спину пытаться бить нельзя, только так можно проучить – в следующий раз вообще без головы уедет!», пообещал Брикун в своем твиттере.
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Игорь Брикун о драке партнеров с форвардом «Лиды»: «Только так можно проучить – в следующий раз вообще без головы уедет!»
Голкипер «Юности» Игорь Брикун прокомментировал эпизод матча против «Лиды», в котором его четверо партнеров атаковали форварда Рената Сафина.
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