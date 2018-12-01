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На матче в Гродно фанатов пускают на стадион после прохода через автозак
Брестские болельщики, желающие попасть на матч 30-го тура чемпионата страны между "Неманом" и "Динамо" в Гродно, должны пройти досмотр, осуществляемый в автозаке.
- Все как всегда. Досмотр фанатов брестского "Динамо" в Гродно. Чтобы попасть на сектор, все должны пройти через автозак, — передает
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Брестские болельщики, желающие попасть на матч 30-го тура чемпионата страны между "Неманом" и "Динамо" в Гродно, должны пройти досмотр, осуществляемый в автозаке.
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