ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Режим ЧС может быть введен во Франции

02.12.2018 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Введение режима ЧС во Франции из-за массовых беспорядков может быть рассмотрено властями в ближайшее время.


Фото: Reuters

Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил представитель правительства Бенджамин Гриво.

Протесты «желтых жилетов», которые недовольны подорожанием автомобильного топлива, продолжаются несколько недель по всей стране. Акции сопровождаются стычками с полицией и погромами.

«Мы должны думать о мерах, необходимых для того, чтобы подобные инциденты не повторялись«, — сказал Бенджамин Гриво в эфире радио Europe 1.

Размах насильственного протеста «желтых жилетов» в минувшую субботу принял беспрецедентный масштаб. Количество пострадавших превысило сотню. По данным префектуры Парижа, 110 человек ранены, в том числе 17 полицейских, 270 человек арестованы.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Введение режима ЧС во Франции из-за массовых беспорядков может быть рассмотрено властями в ближайшее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Реакция чиновников на предложение фонда Брижит Бардо была грандиозная»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика