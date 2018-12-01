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Режим ЧС может быть введен во Франции
Введение режима ЧС во Франции из-за массовых беспорядков может быть рассмотрено властями в ближайшее время.
Фото: Reuters
Об этом, как сообщает
Протесты «желтых жилетов», которые недовольны подорожанием автомобильного топлива, продолжаются несколько недель по всей стране. Акции сопровождаются стычками с полицией и погромами.
«Мы должны думать о мерах, необходимых для того, чтобы подобные инциденты не повторялись«, — сказал Бенджамин Гриво в эфире радио Europe 1.
Размах насильственного протеста «желтых жилетов» в минувшую субботу принял беспрецедентный масштаб. Количество пострадавших превысило сотню. По данным префектуры Парижа, 110 человек ранены, в том числе 17 полицейских, 270 человек арестованы.
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Введение режима ЧС во Франции из-за массовых беспорядков может быть рассмотрено властями в ближайшее время.
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