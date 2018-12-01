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«Реакция чиновников на предложение фонда Брижит Бардо была грандиозная»

02.12.2018 18:12 — Разное | Партизан  
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В Минске прошел Первый Всебелорусский съезд защитников животных.

«Реакция чиновников на предложение фонда Брижит Бардо была грандиозная»
Французские волонтеры из фонда мадам Брижит Бардо предложили свои услуги белорусским властям. Они готовы сами и за свои деньги гуманно решать проблему бездомных животных. Чиновники же ответили, что им нужны только деньги, а они сами разберутся, куда их направить, сообщает «Белсат».

В Минске прошел Первый Всебелорусский съезд защитников животных. Перед делегатами выступили не только представители общественных организаций. Много упреков в свой адрес довелось услышать директору центра временного содержания животных «Фауна города».


Тамара Цариковская, директор «Фауна города»: «Места временного содержания животных проблему не решат. Нужна сеть приютов. Есть много людей, которые готовы потратить на это деньги. Надо хотя бы с этого начать».

В Беларуси до сих пор нет соответствующего закона о защите животных. Нет обязательного чипирования и стерилизации животных, которых не планируют разводить. Отсутствие закона позволяет теневым предпринимателям, например, в маленькой деревенской избе ставить по 150 клеток и наживаться на продаже щенков. Одна такая «хозяйка» во дворе на морозе держала около сотни бульдогов. Защитники смогли выкупить восемь собак.

Екатерина Костюкова, организация «Доброта», Гомель: «Когда мы их привезли, у меня был шок. Я думала, что им лет по 5-6, а на самом деле год-два. У каждой по три кесаревых сечения. Если бы на тот момент был закон, то животных бы конфисковали, на хозяйку был наложили штраф, а животных бы отдали тем, кто бы о них заботился и любил».

На Западе проблемой занялись еще в 70-ые. Практика свидетельствует: если не делать поголовное чипирование животных, стерилизацию породистых животных, которые живут вне питомника, ситуацию не спасут никакие средства. Будут постоянно появляться подкидыши возле домов добрых людей.


Ольга Майорова, волонтер «Мы с тобой в одном доме»: «Нам предлагают стерилизацию животных по всей Беларуси, домики, налаживание обучения волонтеров и ветеринаров. Реакция была грандиозная: пусть французы делятся средствами, лекарствами, а специалистов их нам не нужно».

До сих пор в законе не определяется, что можно считать жестоким обращением или нанесением увечья. Судам в такой ситуации сложно определить, лишение сна и пищи — это издевательство или просто халатность. До сих пор у живодера нельзя конфисковать несчастное животное. Его можно только выкупить через суд.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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