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Кто и почему не способен в Беларуси шевелиться

02.12.2018 18:06 — Разное | Партизан  
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Согласие на подчинение не означает, что задания будут выполняться качественно и в срок.

Кто и почему не способен в Беларуси шевелиться
Основная причина, мешающая плохому танцору, не является тайной и не провоцирует дискуссий как на бытовом, так и на общенациональном уровне. Поэтому нет смысла на ней останавливаться. Но при ответе на вопрос «Почему в Беларуси люди живут хуже, чем в странах Запада?» консенсус в стране под белыми крыльями так и не сложился. Во-первых, 31% не согласны с подобной постановкой вопроса, а 9% были не в состоянии определиться со своим к нему отношением (табл. 1), пишет "БелРынок".


В расколотом белорусском обществе ответы на политизированные вопросы, естественно, зависят от политических предпочтений респондентов, что в данном случае легко подтвердить отношением позитивных ответов к негативным. Если для всех респондентов соотношение «Да»/«Нет» составило в июне 2016 г. 1,94, то для сторонников Лукашенко – 0,85, а для его противников – 7,64!

Столь значительное расхождение в оценках наглядно демонстрирует всесилие и одновременно бессилие государственной пропаганды. Она влияет лишь на тех, «кто сам обманываться рад», в данном случае — на сторонников Лукашенко.

Данные табл. 2 позволяют нам понять причины, в силу которых белорусы живут хуже, чем на Западе. Ответы распределились в полном соответствии с поговоркой о плохом танцоре, только на этот раз в роли плохого танцора выступило большинство респондентов.



Для анализа структуры ответов мне потребуется обратиться к позаимствованному в психологии понятию «фундаментальная ошибка атрибуции», обозначающему склонность человека объяснять поступки и поведение других людей их личностными особенностями (так называемой «внутренней диспозицией»), а собственное поведение – внешними обстоятельствами (так называемой «внешней диспозицией»).

Социологи предложили респондентам в качестве внешних обстоятельств плохое государственное управление, отсутствие сырьевых ресурсов и внутренних и внешних врагов. Вне конкуренции оказалось плохое государственное управление, что вполне естественно, если вспомнить, что большинство сюжетов на государственном телевидении с участием Лукашенко строятся по принципу «царь – хороший, бояре – плохие».

Мотивации нет

Оксфордский словарь английского языка 15 ноября назвал словом года прилагательное «токсичный» (toxic), что можно также перевести как «ядовитый» или «отравляющий». Как пишут авторы, в 2018 г. количество просмотров страницы со значением этого слова увеличилось на 45%.

Белорусский вариант слова года мне неизвестен, да я и не уверен, что какая-либо организация, достойная уважения, обременяет себя его поиском. Однако не исключаю, что в числе номинантов реальные шансы имеются у глагола «шевелиться».

Ограничусь одной цитатой, позаимствованной на сайте president.gov.by: «И на внешних финансовых рынках надо работать. Денег сейчас море и в Европе, и в Америке. Вы знаете, с каких рынков высвобождаются деньги. Надо просто шевелиться вместе с банкирами. Помните, что Национальный банк – это структура, которая должна работать в русле политики Правительства. А Правительство выполняет тот прогноз, те планы, которые утверждены Президентом с вашей подачи» (Принятие кадровых решений, 31 августа 2018 г.).

Поисковик сайта главы государства на слово с корнем «шевелит» откликнулся ссылками на 76 документов. Примерно в каждом третьем случае оно сливалось со словом «надо» в идиому (устойчивый оборот речи) – «надо шевелиться». Например, «Если не шевелятся, надо людей менять», «Просто надо шевелиться, чтобы активизировать сотрудничество», «Шевелиться надо! А шевелиться я всех заставлю».

Последний пример взят из стенограммы встречи с представителями белорусских и зарубежных СМИ, состоявшейся 29 января 2015 г. Поисковик, ранжирующий документы по дате, расположил стенограмму под номером 28. Следовательно, после решительного обещания всех заставить шевелиться, искомый глагол был упомянут еще в 27 документах. Последний совсем свежий случай: «Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство» (рабочая поездка в Оршанский район, 14 ноября 2018 г.).


Обещанного три года ждут, но обещать – не значит жениться. Три года прошло. Четвертый заканчивается, а в полку желающих шевелиться существенного пополнения так и не произошло. В качестве объяснения ничего иного кроме анекдота, впервые услышанного от российского экономиста Андрея Мовчана, предложить я не в состоянии:

«Американская тюрьма. Осужденного к высшей мере привели казнить. Но приговоренный такой тучный, что, как ни старались сотрудники тюрьмы, они не смогли усадить его в электрический стул. Решили посадить на диету. Сократили пайку – мужчина продолжает толстеть. Отменили обед и ужин – все равно набирает вес. Вообще перестали кормить – толстеет, и все тут. Через месяц полной голодовки спрашивают:

– Мужик, а ты почему не худеешь?

– Мотивации нет».

По рецепту эфиопской пословицы

Эффективное управление имеет два измерения – подчинение обладателем власти других людей своей воле и достижение обладателем власти желаемого эффекта (поставленных им целей).

«Наличие первого, – поясняет российский социолог Антон Олейник, – является необходимым, но не достаточным условием для второго. К примеру, беспрекословное согласие подчиненных с начальством не гарантирует решения ими поставленных начальством задач. С одной стороны, подчиненные могут создавать лишь видимость послушания. Эфиопская пословица гласит: «Когда большой начальник проходит мимо, мудрый крестьянин глубоко кланяется и неслышно пукает». С другой стороны, послушный подчиненный может оказаться просто некомпетентным, а компетентный – непослушным. Наконец, собственно поставленные начальством задачи могут оказаться бессмысленными или слишком сложными».

Весь букет негативных вариантов, описанный российским социологом, мы можем наблюдать в так называемой «белорусской модели экономического развития», главным недостатком которой является ее имманентная (т.е. внутренне ей присущая) неспособность к развитию.

В свою очередь, важная причина такой неспособности – аполитичность, что проявляется в наличии одного политика на 9.478,2 тыс. населения и на 4.332,7 тыс. занятых в экономике (данные Белстата, август 2018 г.). В результате при постановке единственным политиком (главой государства) политических задач, в частности, по доведению средней заработной платы в Беларуси до 500 долларов в эквиваленте, в правительстве не оказывается никого, кто был бы лично заинтересован в ее решении.

Любая политическая задача для чиновников лишена внутренней мотивации. Вспомним скандальную аудиозапись, на которой завуч гимназии №31 призывает учеников вступить в БРСМ. Чем она мотивирована? Потребностью повысить эффективность работы молодежной организации? Смешно. Ее интересует стопроцентное членство, а там хоть трава не расти. И так на всех уровнях управленческой вертикали.

 
 
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