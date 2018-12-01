КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь»

На протяжении всего поединка «зубры» были впереди.

Счет на 3-й минуте открыл Блум. К 7-й минуте «Динамо» вело уже с преимуществом в два балла благодаря голу Уиркоша.

Немного сократить отставание «Витязь» сумел лишь к 20-й минуте – отличился Хривик. Однако на 37-й Буйницкий вновь увеличил отрыв от соперника.

Провальным для минчан получился третий период: хоккеисты «Витязя» забросили дважды (41-я – Семин, 43-я - Потехин). Итог основного времени матча – 3:3.

Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов сильнее были гости.

Благодаря этой победе «Динамо» прерывает серию из четырех поражений подряд и зарабатывает два очка.