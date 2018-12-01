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КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь»

02.12.2018 19:55 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На протяжении всего поединка «зубры» были впереди.

Счет на 3-й минуте открыл Блум. К 7-й минуте «Динамо» вело уже с преимуществом в два балла благодаря голу Уиркоша. 

Немного сократить отставание «Витязь» сумел лишь к 20-й минуте – отличился Хривик.  Однако на 37-й Буйницкий вновь увеличил отрыв от соперника. 

Провальным для минчан получился третий период: хоккеисты «Витязя» забросили дважды (41-я – Семин, 43-я - Потехин). Итог основного времени матча – 3:3.

Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов сильнее были гости. 

Благодаря этой победе «Динамо» прерывает серию из четырех поражений подряд и зарабатывает два очка.  

Сейчас в активе команды 22 очка. От 8 места, гарантирующего выход в плей-офф КХЛ, ее отделяют 9 очков. 

КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь»
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Теги: Минск
 
 
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Победителя в очередном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выявила серия буллитов.
 
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