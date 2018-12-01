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"Эх, скучно вам будет без меня". Гуренко покидает минское "Динамо"?

02.12.2018 20:29 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко на пресс-конференции после завоевания бронзы намекнул на свой уход из команды, рассказал о слухах вокруг клуба и назвал число игроков, с которыми есть контракт на будущий год. Его слова передает корреспондент «Прессбола».


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Может, знаете что-то о будущем команды?

— «Прессбол» больше всех знает. Вот к ним и обратитесь — они вам все расскажут. По достоверной информации, одного увольняют, другой приходит… А я вообще ничего не знаю. Знаю одно: «Динамо» в следующем году будет играть в еврокубках. У нас есть подписанных человек десять-одиннадцать. Вот это я знаю. А больше ничего не знаю.

— А как игроки чувствуют себя в этой неопределенности?

— Да нормально. Надо ехать отдыхать, набираться сил. Без клубов они не останутся — я говорю про белорусов.

— У Николича закончился контракт. А была возможность его продлить на несколько дней, как бывало в нашем футболе раньше, чтобы сыграть против «Торпедо»?

— Есть закон, что предварительный контракт ты можешь подписать за полгода до окончания действующего контракта. Николич подписал его с «Маккаби» в июле-августе, и с 1 января он вступил в силу. Как он мог сегодня сыграть? Все, больше нет вопросов? Эх, скучно вам будет без меня.

Напомним, что в прошлом сезоне команда до последнего тура боролась за золотые награды. В этом году коллектив под руководство Гуренко мог и вовсе остаться без медалей.

С середины 2018 года вокруг «Динамо» пошли слухи о возможном смене владельца. В СМИ писали, что у Юрия Чижа команду могут принять неизвестные айтишники или Владимир Япринцев. В клубе слухи не комментируют.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко намекнул на свой уход из клуба?
 
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