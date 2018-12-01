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«Сражаться нужно со всеми в группе». Главный тренер сборной по футболу - об итогах жеребьевки

02.12.2018 20:39 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Напомним, что наша команда попала в группу С, где сыграет против Нидерландов, Германии, Северной Ирландии и Эстонии.


Фото: АБФФ

— Из первой и второй корзины попали, наверное, самые рейтинговые команды на данный момент. Остальные примерно нашего уровня, с которыми можно играть и набирать очки. Ну, а сражаться нужно со всеми в группе.

— С Нидерландами недавно играли, знакомый соперник…

— Там произошла смена поколений, пришло много молодых футболистов, поэтому ориентироваться на игру на «Борисов-Арене» не стоит. Каждая игра — новая история. Будем сражаться и с Нидерландами, и с Германией. Шансы есть всегда.

— С учётом того, что в группе 5 команд две игры в следующем году будут товарищеские. С кем бы хотелось сыграть?

— Пока нет календаря игр. Как только он появится, будем смотреть, какие команды не играют в эти даты и договариваться, — передает слова тренера сайт федерации футбола.

Все матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2019 года.

Даты матчей квалификации:

Тур 1: 21−23 марта 2019 года
Тур 2: 24−26 марта 2019 года
(Полуфиналы Лиги наций УЕФА: 5−6 июня 2019 года)
Тур 3: 7−8 июня 2019 года
(Финал Лиги наций УЕФА/матч за третье место: 9 июня 2019 года)
Тур 4: 10−11 июня 2019 года
Тур 5: 5−7 сентября 2019 года
Тур 6: 8−10 сентября 2019 года
Тур 7: 10−12 октября 2019 года
Тур 8: 13−15 октября 2019 года
Тур 9: 14−16 ноября 2019 года
Тур 10: 17−19 ноября 2019 года

Отметим, что Беларусь может пробиться на чемпионат Европы через Лигу наций. Для этого нашей сборной нужно будет выиграть в плей-офф дивизиона D.

В полуфинале белорусы сыграют с Грузией. А в случае попадания в финал встретятся с победителем матча Македония — Косово. Поединки пройдут в марте 2020 года.

 
 
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