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«Сражаться нужно со всеми в группе». Главный тренер сборной по футболу - об итогах жеребьевки
Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Напомним, что наша команда
— Из первой и второй корзины попали, наверное, самые рейтинговые команды на данный момент. Остальные примерно нашего уровня, с которыми можно играть и набирать очки. Ну, а сражаться нужно со всеми в группе.
— С Нидерландами недавно играли, знакомый соперник…
— Там произошла смена поколений, пришло много молодых футболистов, поэтому ориентироваться на игру на «Борисов-Арене» не стоит. Каждая игра — новая история. Будем сражаться и с Нидерландами, и с Германией. Шансы есть всегда.
— С учётом того, что в группе 5 команд две игры в следующем году будут товарищеские. С кем бы хотелось сыграть?
— Пока нет календаря игр. Как только он появится, будем смотреть, какие команды не играют в эти даты и договариваться, — передает слова тренера
Все матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2019 года.
Даты матчей квалификации:
Тур 1: 21−23 марта 2019 года
Отметим, что Беларусь может пробиться на чемпионат Европы через Лигу наций. Для этого нашей сборной нужно будет выиграть в плей-офф дивизиона D.
В полуфинале белорусы сыграют с Грузией. А в случае попадания в финал встретятся с победителем матча Македония — Косово. Поединки пройдут в марте 2020 года.
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У сборной в следующем году будет два товарищеских матча.
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