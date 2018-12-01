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С 1 декабря в Сморгони работает городской каток
02.12.2018 — Разное | Светлы шлях
В субботу, 1 декабря, в Сморгони на стадионе «Юность» открылся для массового катания городской каток.
Стоимость 1 часа проката коньков — 2,0 руб. с человека. Стоимость входного билета на каток 1 руб.
Каток работает с 14.00 до 21.00.
Что касается катания на лыжах, то об этом будет сообщено дополнительно.
Сергей ЮРЕВИЧ.
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В субботу, 1 декабря, в Сморгони на стадионе «Юность» открылся для массового катания городской каток.
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